"Леруа Мерлен" опровергла слухи о смене логотипа 6 марта, 15:02 "Леруа Мерлен" в России. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сеть магазинов "Леруа Мерлен" не будет менять свой логотип в России, так как руководство не принимало никаких решений о ребрендинге. Об этом Life.ru узнал в самой компании, попросив прокомментировать соответствующую информацию в прессе.

"5 марта 2024 года юридическое наименование ООО "Леруа Мерлен Восток" сменилось на ООО "Ле Монлид" без изменения юридического лица. Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании. Компания работает в обычном режиме. Решений о ребрендинге на текущий момент не принято", — говорится в заявлении.

В "Леруа Мерлен" пояснили, что изменения в юридических документах связаны с процессом передачи управления локальному менеджменту, о чём компания говорила ещё в марте прошлого года.

Ранее появилась информация, что один из крупнейших европейских ретейлеров "Леруа Мерлен" может сменить название в России. Примерно через год гипермаркеты якобы будут называться Monlid или Le Monlid.