Туалетную бумагу с изображением денег признали оскорблением чувств верующих

Преображенский суд Москвы принял решение заблокировать страницы четырёх онлайн-магазинов, где продавалась туалетная бумага, на которой было изображение купюры номиналом в тысячу рублей. Служители Фемиды сочли, что этот товар оскорбляет чувства верующих.

Соответствующее обращение в суд направил прокурор Олег Алыпов, призвав запретить туалетную бумагу с изображением памятника Ярославу Мудрому, который является одним из святых в православии. В суде с доводами согласились и посчитали, что туалетная бумага с таким изображением оскорбляет чувства верующих, а материалы, посягающие на религиозные воззрения, не должны распространяться в свободном обществе.