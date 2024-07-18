Туалетную бумагу с изображением денег признали оскорблением чувств верующих
Суд в Москве признал, что туалетная бумага с принтом денег оскорбляет верующих
Преображенский суд Москвы принял решение заблокировать страницы четырёх онлайн-магазинов, где продавалась туалетная бумага, на которой было изображение купюры номиналом в тысячу рублей. Служители Фемиды сочли, что этот товар оскорбляет чувства верующих.
Соответствующее обращение в суд направил прокурор Олег Алыпов, призвав запретить туалетную бумагу с изображением памятника Ярославу Мудрому, который является одним из святых в православии. В суде с доводами согласились и посчитали, что туалетная бумага с таким изображением оскорбляет чувства верующих, а материалы, посягающие на религиозные воззрения, не должны распространяться в свободном обществе.
Ранее Life.ru рассказывал о громком скандале из-за оскорбления на национальной почве — боец поп-ММА Джавид Рзаев во время турнира лиги Hardcore назвал россиянина Артура Кулинского "русской свиньёй". Как это обычно и бывает, извинения не заставили себя долго ждать, вот только это уже не помогло азербайджанцу — в Федерации бокса России его пожизненно отстранили от любых турниров под эгидой организации.
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