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18 июля, 13:11

Туалетную бумагу с изображением денег признали оскорблением чувств верующих

Суд в Москве признал, что туалетная бумага с принтом денег оскорбляет верующих

Преображенский суд Москвы принял решение заблокировать страницы четырёх онлайн-магазинов, где продавалась туалетная бумага, на которой было изображение купюры номиналом в тысячу рублей. Служители Фемиды сочли, что этот товар оскорбляет чувства верующих.

Соответствующее обращение в суд направил прокурор Олег Алыпов, призвав запретить туалетную бумагу с изображением памятника Ярославу Мудрому, который является одним из святых в православии. В суде с доводами согласились и посчитали, что туалетная бумага с таким изображением оскорбляет чувства верующих, а материалы, посягающие на религиозные воззрения, не должны распространяться в свободном обществе.

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Shutterstock / FOTODOM / Safarov Nariman

Юрий Лысенко
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