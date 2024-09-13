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13 сентября, 13:18

В «Лемана ПРО» пообещали убрать с полок ёршики с изображением Будды

Магазин «Лемана ПРО» снял с продажи ёршики с изображением Будды

В магазине «Лемана ПРО» (ранее «Леруа Мерлен») сообщили, что сняли с продажи вызвавшие скандал ёршики для унитазов с изображением Будды и выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией. Соответствующий комментарий Life.ru прислала пресс-служба сети гипермаркетов.

«Компания всегда с глубоким уважением относится к чувствам верующих. Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Данные товары уже сняты с продажи в интернет-магазине и в кратчайшие сроки будут убраны с полок магазинов «Лемана ПРО», — заявили в компании.

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Напомним, что о крупном скандале из-за оскорбляющего чувства верующих товара стало известно вчера вечером. Масштабное возмущение в обществе вызвали ёршики для унитазов, на которых был изображён Будда. Прикупить такие в магазинах «Лемана ПРО» можно было за 1800 рублей, причём распространились они довольно широко.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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