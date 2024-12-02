ГОСТовский ликбез: Life.ru выяснил, что означает АБВГДейка на пачках пельменей

Для покупки качественных пельменей важно обращать внимание на буквенный индекс, который производитель наносит на упаковку с замороженным продуктом. Он указывает на долю чистого мяса в составе без учёта жира и других ингредиентов в начинке. Ликбез по выбору лучшего полуфабриката подготовила SHOT ПРОВЕРКА.

Согласно ГОСТу, оптимальный состав будут иметь пельмени категории «А», которые содержат 80% и более мышечной ткани (т.е. чистого мяча без учёта жира). В продукцию категории «Б» входит от 60% до 80% мяса, «В» — 40%-60%, «Г» — 20%-40%. Замыкают же список полуфабрикаты категории «Д», которые лишь на 20% и менее состоят из чистого мяса.

Категории пельменей по ГОСТу. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Также был составлен идеальный состав национального блюда. В оптимальном варианте тесто должно состоять из воды, яиц и муки, а начинка содержать лишь мясо, лук, соль и перец. Допускаются и другие специи, но производитель должен указать их точный список. В противном случае под этим словом могут зашифровать усилители вкуса и консерванты.

Идеальный состав пельменей. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА