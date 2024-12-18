Сальмонеллу и кишечную палочку нашли в фарше, продаваемом во «Вкусвилле»

В мясном фарше, продаваемом в сети «Вкусвилл», обнаружили кишечную палочку, сальмонеллу и листерию. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, бактерии нашли в мясной продукции тульского производителя «Дальние фермы». Сальмонеллу обнаружили в фарше из мяса кролика с добавлением индейки, а кишечную палочку и листерию — в фарше из курицы, индейки с добавлением кролика. Кроме того, там зафиксировали остатки неких препаратов, по предварительной информации, антибиотиков.

Негативные отзывы потребителей о фарше, в котором нашли сальмонеллу. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Отмечается, что производитель перебивал маркировку и хранил сырьё без этикеток, на которых должны быть указаны сроки годности. Потенциально опасную продукцию изъяли из оборота и утилизировали.