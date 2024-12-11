В популярном у россиян белорусском сыре обнаружили кишечную палочку

В белорусском сыре обнаружили кишечную палочку. Продукция бренда «Молочный мир» поступает в Россию и представлена в крупных магазинах.

Согласно информации от SHOT ПРОВЕРКИ, бактерии были найдены в сыре «Молочный мир», образцы которого были взяты в Щучинском филиале данного предприятия в Белорусси. Это нарушение было зафиксировано впервые, в связи с чем статус компании в реестре Таможенного союза изменен на «усиленный лабораторный контроль». Об этом говорится в письме Россельхознадзора, которое попало в распоряжение редакции.

Сыры бренда «Молочный мир» доступны в российских магазинах и на платформах доставки.