В ГД попросили проверить «Ростикс» после обнаружения куриных крылышек «с душком»
Вице-спикер Госдумы Чернышов просит проверить Rostic's из-за просроченной курицы
В Государственной Думе попросили Роспотребнадзор проверить сеть ресторанов быстрого питания Rostic's после того, как в общепите в Ижевске нашли просроченные куриные крылышки. Обращение в ведомство направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По словам парламентария, масштаб деятельности ресторана фаст-фуда вызывает опасения, что выявленные нарушения могут быть характерны и для других филиалов по всей стране.
«Не исключено, что произошедшее связано с технической или человеческой ошибкой, однако подобные инциденты в сетевых ресторанах, ежедневно обслуживающих десятки тысяч посетителей, требуют самого серьёзного внимания», — заключил Чернышов.
Напомним, ранее стало известно, что на «родине» обновлённого «Ростикса» – в одном из филиалов сети в Ижевске — обнаружили просроченную курицу. Оказалось, что хранили мясо птицы также с нарушениями: продукция располагалась слишком близко к холодильникам, а внутри них отсутствовали термометры для контроля температуры.
ТАСС / Алексей Орлов / «Ведомости»