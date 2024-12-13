В ГД попросили проверить «Ростикс» после обнаружения куриных крылышек «с душком»

В Государственной Думе попросили Роспотребнадзор проверить сеть ресторанов быстрого питания Rostic's после того, как в общепите в Ижевске нашли просроченные куриные крылышки. Обращение в ведомство направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По словам парламентария, масштаб деятельности ресторана фаст-фуда вызывает опасения, что выявленные нарушения могут быть характерны и для других филиалов по всей стране.

«Не исключено, что произошедшее связано с технической или человеческой ошибкой, однако подобные инциденты в сетевых ресторанах, ежедневно обслуживающих десятки тысяч посетителей, требуют самого серьёзного внимания», — заключил Чернышов.