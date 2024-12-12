Rostic's и KFC попались на продаже россиянам острых крылышек «с душком»

В ресторане быстрого питания Rostic's обнаружили просрочку. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, нарушения санитарных норм были выявлены на «родине» обновлённого «Ростикса» – в одном из филиалов сети в Ижевске.

«23 сентября 2024 года уполномоченным лицом ООО «КФС Ижевск» принято 18 кг маринованных полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров (крылья) с датой выработки: 17.09.2024, сроком годности до: 22.09.2024, за пределами установленного производителем срока годности», – рассказали в Россельхознадзоре.





Оказалось, что хранили курицу также с нарушениями: продукция располагалась слишком близко к холодильникам, а внутри них отсутствовали термометры для контроля температуры. Компания «КФС Ижевск» была оштрафована за нарушение технических регламентов в соответствии со статьей 14.43 Кодекса об административных правонарушениях. Удмуртскому «Ростиксу» может быть назначен штраф в диапазоне от 100 до 300 тысяч рублей.

Удмуртские предприниматели выступают основными учредителями ООО «Юнирест», которое отвечает за управление брендами ROSTIC'S и KFC в России, контролируя более 1150 ресторанов в 74 регионах, большинство из которых функционируют по франчайзинговой системе.