Роспотребнадзор составил протоколы на гипермаркет «Глобус» после расследования SHOT ПРОВЕРКИ
SHOT ПРОВЕРКА: 50% образцов продукции из «Глобуса» не соответствуют нормам
Половина исследуемых образцов продукции из «Глобуса» не соответствуют микробиологическим нормам. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на московское Управление Роспотребнадзора. Составлены протоколы об административном правонарушении, гипермаркет ждёт штраф.
Столичное ведомство подтвердило выявленные в ходе расследования санитарные нарушения в гипермаркете «Глобус» по адресу: город Москва, улица Широкая, дом 2а. В магазине не соблюдают правила маркировки кулинарной продукции и температурный режим хранения. Холодильное оборудование находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, нарушены требования к используемому инвентарю. В результате проверки изъяли 10 килограммов потенциально опасной продукции.
Напомним, ранее Life.ru сообщал о просроченных продуктах, нарушениях СанПиНа и отсутствии медкнижек у сотрудников сети гипермаркетов «Глобус». Агенты проекта SHOT ПРОВЕРКА провели расследование и обнаружили массу недостатков. Сами работники гипермаркета напрямую говорят новеньким коллегам не питаться готовой едой. Врач назвала «микробным коктейлем» протухшие продукты в магазине. После расследования был уволен один сотрудник магазина.