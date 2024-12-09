Роспотребнадзор составил протоколы на гипермаркет «Глобус» после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Половина исследуемых образцов продукции из «Глобуса» не соответствуют микробиологическим нормам. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на московское Управление Роспотребнадзора. Составлены протоколы об административном правонарушении, гипермаркет ждёт штраф.

Столичное ведомство подтвердило выявленные в ходе расследования санитарные нарушения в гипермаркете «Глобус» по адресу: город Москва, улица Широкая, дом 2а. В магазине не соблюдают правила маркировки кулинарной продукции и температурный режим хранения. Холодильное оборудование находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, нарушены требования к используемому инвентарю. В результате проверки изъяли 10 килограммов потенциально опасной продукции.