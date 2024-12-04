В магазине SPAR в Москве заметили крысу, разгуливающую рядом с готовой едой

В Москве посетительница одной из точек торговой сети SPAR застала «незваного гостя» на кухне заведения. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, прямо рядом с едой, не боясь занятых сотрудников, прогуливалась крыса.

Посетительница обнаружила крысу в одном из супермаркетов SPAR в Москве. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Судя по кадрам с места, свежеприготовленные блюда ничем не были прикрыты и находились в открытом доступе для голодных грызунов. Видеоролик очевидица сняла в магазине SPAR по адресу Ярославское шоссе, 115. Стоит отметить, что замечания девушки сотрудники магазина проигнорировали, продолжив заниматься своими делами.