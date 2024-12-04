«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 12:28

В магазине SPAR в Москве заметили крысу, разгуливающую рядом с готовой едой

SHOT ПРОВЕРКА: В Москве покупательница SPAR пожаловалась на крысу в супермаркете

В Москве посетительница одной из точек торговой сети SPAR застала «незваного гостя» на кухне заведения. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, прямо рядом с едой, не боясь занятых сотрудников, прогуливалась крыса.

Посетительница обнаружила крысу в одном из супермаркетов SPAR в Москве. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Судя по кадрам с места, свежеприготовленные блюда ничем не были прикрыты и находились в открытом доступе для голодных грызунов. Видеоролик очевидица сняла в магазине SPAR по адресу Ярославское шоссе, 115. Стоит отметить, что замечания девушки сотрудники магазина проигнорировали, продолжив заниматься своими делами.

Роспотребнадзор изъял 350 кг гнили и просрочки из SPAR после расследования SHOT ПРОВЕРКИ
Роспотребнадзор изъял 350 кг гнили и просрочки из SPAR после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Напомним, ранее агенты SHOT ПРОВЕРКИ внедрились в магазины сети SPAR и нашли там просрочку в готовой еде, перебив маркировки и грязь. Для приготовления пищи сотрудники супермаркетов используют любые, даже давно пропавшие, продукты. К примеру, испорченную курицу кладут в бутерброды, а давно просроченную колбасу и пропавшие грибы добавляют в пиццу. Подробнее читайте здесь. В Госдуме не стали молчать и потребовали проверить SPAR.

Обложка ©

Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Мария Любицкая
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar