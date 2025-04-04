США смогут получить от пошлин на товары стран БРИКС более $278 млрд

Бюджет США пополнится как минимум на 278 миллиардов долларов, после того как американский президент Дональд Трамп принял решение о введении торговых пошлин в отношении стран БРИКС, за исключением России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Таможенной службы США.

Тарифы для Бразилии, Ирана, Египта, Эфиопии и ОАЭ составят 10%, для Китая — 54%, Индонезии — 32%, ЮАР — 30%, а для Индии — 26%. В прошлом году Штаты импортировали из стран БРИКС товаров на сумму в 621,9 миллиарда долларов, а если с учётом России, то — 624,9. Сейчас прогнозируется, что установленные Трампом ввозные пошлины обогатят американский бюджет, больше всего удастся пополнить казну за счёт тарифов на китайские товары (примерно на 237 миллиардов долларов).