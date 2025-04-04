Кремль готовит план для защиты России от «мирового шторма» из-за пошлин Трампа
Песков: России вряд ли на руку пошлины США из-за их влияния на мировую экономику
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия не почувствует никакого позитивного эффекта от объявленных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин почти против всех стран мира, потому что действия Вашингтона могут раскачать всю глобальную экономику, хотя налоги напрямую и не затрагивают Москву. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вряд ли это (пошлины США — прим. Life.ru) на руку. Мировая экономика на эти решения реагирует весьма и весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит. Мы слышим с вами весьма неблагоприятные прогнозы разных экономистов, в том числе всемирно известных», — пояснил он.
По словам представителя Кремля, мировая экономика может оказаться во власти настоящего «шторма», что вынудит Россию принимать меры к минимизации негативных последствий для своего внутреннего рынка.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввёл новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, тогда как для некоторых стран она будет значительно выше: 34% — для Китая, 46% — для Вьетнама и 20% — для стран Евросоюза. России и Белоруссии в списке нет. Предполагается, что американский бюджет пополнится от пошлин на товары из стран БРИКС более чем на 278 миллиардов долларов. В Европе признались, что опасаются наплыва китайских товаров, так как американский рынок станет Пекину менее доступным. В ЕС допускают, что будут вынуждены защищать своих производителей, которым придётся конкурировать с увеличившимся иностранным импортом.