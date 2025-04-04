Кремль готовит план для защиты России от «мирового ‎шторма» из-за пошлин Трампа

Россия не почувствует никакого позитивного эффекта от объявленных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин почти против всех стран мира, потому что действия Вашингтона могут раскачать всю глобальную экономику, хотя налоги напрямую и не затрагивают Москву. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли это (пошлины США — прим. Life.ru) на руку. Мировая экономика на эти решения реагирует весьма и весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит. Мы слышим с вами весьма неблагоприятные прогнозы разных экономистов, в том числе всемирно известных», — пояснил он.