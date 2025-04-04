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4 апреля, 08:59

Политолог объяснил, как Европа прогнётся под Трампа ради Украины

Политолог Трухачев: После введения пошлин ЕС прогнётся под США ради Украины

После введения пошлин европейские страны фактически прогнутся под США, приняв условия, навязанные американским президентом Дональдом Трампом, полагает политолог Вадим Трухачёв. По его словам, европейцы согласятся увеличить импорт товаров из Штатов, лишь бы хозяин Белого дома не прекратил финансирование Украины.

«Европейцы, будучи людьми идеологизированными, будут вести торг следующим образом: мы готовы увеличить закупки американских товаров, чтобы сбалансировать дефицит американского торгового баланса с Европой, мы будем готовы увеличить закупки американских нефти и газа, пусть даже и втридорога, в обмен на то, что США продолжат финансировать Украину», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

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Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин на импортируемые товары. Таблицу с тарифами он назвал «Декларацией экономической независимости». Примечательно, что в списке стран нет России и Белоруссии, однако для Украины предусмотрена базовая ставка в 10%.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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