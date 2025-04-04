Политолог объяснил, как Европа прогнётся под Трампа ради Украины

После введения пошлин европейские страны фактически прогнутся под США, приняв условия, навязанные американским президентом Дональдом Трампом, полагает политолог Вадим Трухачёв. По его словам, европейцы согласятся увеличить импорт товаров из Штатов, лишь бы хозяин Белого дома не прекратил финансирование Украины.

«Европейцы, будучи людьми идеологизированными, будут вести торг следующим образом: мы готовы увеличить закупки американских товаров, чтобы сбалансировать дефицит американского торгового баланса с Европой, мы будем готовы увеличить закупки американских нефти и газа, пусть даже и втридорога, в обмен на то, что США продолжат финансировать Украину», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».