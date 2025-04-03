В Минэкономики Украины хотят «выторговать» у Трампа снижение пошлин

Пошлины, которые Вашингтон ввёл на украинские товары, достаточно невелики и ударят преимущественно по малым производителям. Такое заявление сделала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Чиновница утверждает, что в отношении Незалежной будут работать общие 10%-е пошлины, при этом в 2024 году страна отправила в Штаты на экспорт товары на сумму $874 миллиона, из которых 363 млн приходились на поставки чугуна, а 112 000 000 — на трубы. При этом Украина импортировала из США товаров на сумму 3,4 миллиарда долларов.