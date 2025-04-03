В Минэкономики Украины хотят «выторговать» у Трампа снижение пошлин
Глава Минэкономики Свириденко: На Украине будут работать общие 10% пошлины США
Пошлины, которые Вашингтон ввёл на украинские товары, достаточно невелики и ударят преимущественно по малым производителям. Такое заявление сделала министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Чиновница утверждает, что в отношении Незалежной будут работать общие 10%-е пошлины, при этом в 2024 году страна отправила в Штаты на экспорт товары на сумму $874 миллиона, из которых 363 млн приходились на поставки чугуна, а 112 000 000 — на трубы. При этом Украина импортировала из США товаров на сумму 3,4 миллиарда долларов.
«Поэтому у нас есть шансы договориться на другие условия — американское заявление чётко говорит о такой возможности <...> Мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия», — написала Свириденко.
Напомним, с сегодняшнего дня Штаты вводят 25%-е пошлины на импорт автомобилей. Однако на этом президент США Дональд Трамп не остановился и объявил, что 10%-м налогом будут облагаться все товары, которые поставляются в страну. В Европе после такого напряглись и назвали действия американского лидера ударом по мировой экономике, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «мощный ответ».
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