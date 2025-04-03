На Украине сочли взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»

Решение Вашингтона о введении 10%-ных пошлин на импорт из Украины, несмотря на незначительное прямое влияние, представляет собой проявление «цинизма высшей пробы» ввиду дисбаланса в торговых отношениях. Такое мнение выразил Даниил Гетманцев, глава налогового комитета Верховной Рады.

Он отметил, что сами по себе пошлины не нанесут серьёзного ущерба, учитывая, что экспорт в США составляет лишь малую часть от общего объёма ($0,9 млрд или 2% в 2024 году). Гораздо большее беспокойство, по его словам, вызывают косвенные последствия, такие как замедление экономик стран-партнёров, в первую очередь ЕС, и рост протекционизма, что в итоге негативно отразится на возможностях получения помощи для Украины.