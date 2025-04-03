iPhone может подорожать из-за Трампа

Новые торговые пошлины США могут отразиться на стоимости продукции компании Apple во всех странах. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Повышение тарифов на импортные товары ощутит множество стран, где корпорация Apple собирает свои iPad, AirPods, iPhone и остальные гаджеты. Самые высокие пошлины введены во Вьетнаме (46%), Китае (34%) и Индии (26%). Это поставит американскую компанию, как и других производителей электроники, перед выбором: оплачивать дополнительные расходы из своего кармана, допустив снижение прибыли, или повысить цены на продукцию, предложив покупателям самим покрывать эти затраты.

Кажется, выбор очевиден, но гендиректор Apple Тим Кук уже однажды сумел договориться о льготных условиях для своей корпорации, как это было во время первого президентства нынешнего главы США Дональда Трампа.