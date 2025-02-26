iPhone из-за системной ошибки начали считать Трампа расистом

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых при вводе слова «racist» на экранах iPhone автозамена ставит фамилию президента США Дональда Трампа. Компания Apple объяснила этот сбой «фонетическим совпадением» и пообещала его исправить.

«Нам известно о проблеме с моделью распознавания речи, которая лежит в основе функции «Диктовка», и сегодня мы выпускаем исправление», — говорится в заявлении компании, передаёт Variety. По словам представителей, проблема возникла из-за «фонетического совпадения» слов.

Издание указывает на то, что схожие проблемы возникают и при произнесении других слов, содержащих согласный звук «r», таких, как ramp, rhubarb, rhythmic и ruffles. Джон Берки, ранее работавший в Apple над голосовым помощником Siri, в интервью с The New York Times выразил мнение, что сбой может быть связан с программным обеспечением компании. Однако он отметил, что ситуация выглядит как шутка, и задался вопросом, не мог ли кто-то преднамеренно изменить код.