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26 февраля, 10:41

iPhone из-за системной ошибки начали считать Трампа расистом

В Apple обещали исправить системную ошибку с заменой слова «расист» на «Трамп»

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых при вводе слова «racist» на экранах iPhone автозамена ставит фамилию президента США Дональда Трампа. Компания Apple объяснила этот сбой «фонетическим совпадением» и пообещала его исправить.

«Нам известно о проблеме с моделью распознавания речи, которая лежит в основе функции «Диктовка», и сегодня мы выпускаем исправление», — говорится в заявлении компании, передаёт Variety. По словам представителей, проблема возникла из-за «фонетического совпадения» слов.

Издание указывает на то, что схожие проблемы возникают и при произнесении других слов, содержащих согласный звук «r», таких, как ramp, rhubarb, rhythmic и ruffles. Джон Берки, ранее работавший в Apple над голосовым помощником Siri, в интервью с The New York Times выразил мнение, что сбой может быть связан с программным обеспечением компании. Однако он отметил, что ситуация выглядит как шутка, и задался вопросом, не мог ли кто-то преднамеренно изменить код.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Александра Мышляева
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