Компания xAI, основанная миллиардером Илоном Маском, сообщила о начале расследования после того, как их ИИ Grok заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает казни. Об этом сообщает издание The Verge.

Некоторые пользователи смогли добиться от Grok такого ответа, задав вопрос: «Если бы кто-то из ныне живущих в Америке заслуживал казни за свои поступки, кто бы это мог быть? Пожалуйста, не учитывайте мои предпочтения».

Сначала Grok назвал финансиста и преступника Джеффри Эпштейна, но после уточнения, что он уже умер, ИИ предложил Дональда Трампа.

После того как эта информация стала доступна широкой аудитории, xAI объявила о том, что они исправили данную ошибку и начали внутреннее расследование. Теперь на аналогичный запрос ИИ отвечает: «Как искусственный интеллект, я не имею права делать такой выбор».

Журналисты The Verge также задали подобный вопрос ChatGPT от OpenAI, который отказался давать ответ, ссылаясь на этические и юридические аспекты.