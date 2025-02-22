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22 февраля, 12:17

«Убивать не стоило!» Маск назвал ошибкой решение Зеленского замарать руки в крови Гонсало Лиры

Маск заявил, что Зеленскому не стоило убивать американского журналиста Лиру

Гонсало Лира. Обложка © YouTube / The Roundtable — Gonzalo Lira

Гонсало Лира. Обложка © YouTube / The Roundtable — Gonzalo Lira

Владимир Зеленский поступил опрометчиво, убив американского журналиста и блогера Гонсало Лиру в СИЗО в Харькове в мае 2023 года. Об этом сообщил бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети Х.

«Зеленскому не стоило убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо», — заявил миллиардер.

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Напомним, что Гонсало Лира был задержан СБУ на Украине в 2023 году. Его тогда обвинили в поддержке России. Илон Маск тогда потребовал от Владимира Зеленского объяснений, но таковых не поступило. Спустя год журналист скончался в украинской тюрьме, а американский бизнесмен заявил, что к его убийству причастен лично глава киевского режима.

Владимир Озеров
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