«Убивать не стоило!» Маск назвал ошибкой решение Зеленского замарать руки в крови Гонсало Лиры
Маск заявил, что Зеленскому не стоило убивать американского журналиста Лиру
Гонсало Лира. Обложка © YouTube / The Roundtable — Gonzalo Lira
Владимир Зеленский поступил опрометчиво, убив американского журналиста и блогера Гонсало Лиру в СИЗО в Харькове в мае 2023 года. Об этом сообщил бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети Х.
«Зеленскому не стоило убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо», — заявил миллиардер.
Напомним, что Гонсало Лира был задержан СБУ на Украине в 2023 году. Его тогда обвинили в поддержке России. Илон Маск тогда потребовал от Владимира Зеленского объяснений, но таковых не поступило. Спустя год журналист скончался в украинской тюрьме, а американский бизнесмен заявил, что к его убийству причастен лично глава киевского режима.