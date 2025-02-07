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7 февраля, 17:58

«Как гетеросексуальный мужчина»: Илон Маск признался в любви Трампу

Илон Маск признался Трампу в мужской любви

Американский миллиардер Илон Маск выразил любовь к президенту США Дональду Трампу, отметив при этом, что он остаётся гетеросексуальным мужчиной. Своими признанием он поделился в социальной сети Х.

«Я люблю Дональда Трампа так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину», — написал предприниматель.

По словам Маска, любовь носит сугубо платонический характер. Он испытывает к республиканцу чувства, как гетеросексуальный мужчина.

Маск показал, как развлекается в рабочем кабинете Трампа
Маск показал, как развлекается в рабочем кабинете Трампа

Ранее журнал Time поместил миллиардера за стол президента США на новой обложке. На кадре Маск запечатлён за столом «Резолют», который используется главой государства, а за его спиной видны два флага — флаг Соединённых Штатов и флаг президента. Кстати, сам бизнесмен ранее высказывался о том, что не стремится появляться на обложках журналов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Алена Пенчугина
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