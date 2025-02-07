«Как гетеросексуальный мужчина»: Илон Маск признался в любви Трампу

Американский миллиардер Илон Маск выразил любовь к президенту США Дональду Трампу, отметив при этом, что он остаётся гетеросексуальным мужчиной. Своими признанием он поделился в социальной сети Х.

Ранее журнал Time поместил миллиардера за стол президента США на новой обложке. На кадре Маск запечатлён за столом «Резолют», который используется главой государства, а за его спиной видны два флага — флаг Соединённых Штатов и флаг президента. Кстати, сам бизнесмен ранее высказывался о том, что не стремится появляться на обложках журналов.