Журнал Time поместил Илона Маска за стол президента США на новой обложке
Журнал Time представил обложку февральского выпуска с Илоном Маском. Обложка © X / Time
Журнал Time опубликовал обложку февральского номера, на которой изображён американский бизнесмен Илон Маск, расположившийся за столом президента США. Выпуск будет доступен для продажи 24 февраля.
Миллиардер запечатлён за столом «Резолют», который используется президентом США, а за его спиной видны два флага — флаг Соединённых Штатов и флаг президента. Кстати, сам Маск ранее высказывался о том, что не стремится появляться на обложках журналов.
«Ни одно частное лицо, тем более то, чьи состояние и бизнес-сеть подпадают под непосредственный надзор федеральных властей, не обладало такой властью над аппаратом американского правительства. Пока что Маск, похоже, не подотчётен никому, кроме президента Трампа», — говорится в материале.
Стоит отметить, что после победы Трампа на выборах, некоторые представители Демократической партии начали называть Маска «теневым президентом» США. Противники нового американского лидера уверены, что сейчас заправлять делами в Белом доме будут олигархи, судя по тому, как владелец соцсети Х продемонстрировал своё влияние на законотворческий процесс.