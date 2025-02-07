Журнал Time поместил Илона Маска за стол президента США на новой обложке

Журнал Time опубликовал обложку февральского номера, на которой изображён американский бизнесмен Илон Маск, расположившийся за столом президента США. Выпуск будет доступен для продажи 24 февраля.

Миллиардер запечатлён за столом «Резолют», который используется президентом США, а за его спиной видны два флага — флаг Соединённых Штатов и флаг президента. Кстати, сам Маск ранее высказывался о том, что не стремится появляться на обложках журналов.

«Ни одно частное лицо, тем более то, чьи состояние и бизнес-сеть подпадают под непосредственный надзор федеральных властей, не обладало такой властью над аппаратом американского правительства. Пока что Маск, похоже, не подотчётен никому, кроме президента Трампа», — говорится в материале.