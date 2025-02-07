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Регион
7 февраля, 03:45

Маск показал, как развлекается в рабочем кабинете Трампа

Маск опубликовал фото в гигантской кепке с лозунгом Трампа из Овального кабинета

Маск в овальном кабинете. Обложка © X / Elon Musk

Маск в овальном кабинете. Обложка © X / Elon Musk

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X необычное фото из Белого дома. На снимке бизнесмен позирует в Овальном кабинете с гигантской красной кепкой на голове. На ней красуется знаменитый лозунг Дональда Трампа «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).

Владелец соцсети X никак не подписал снимок. Также на фото заметны какие-то бумаги, разбросанные на столе президента.

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А двумя днями ранее Маск сменил статус на своей странице в X. Миллиардер разместил там надпись «техническая поддержка Белого дома».

Илья Пушкарев
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