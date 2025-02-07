Маск показал, как развлекается в рабочем кабинете Трампа
Маск опубликовал фото в гигантской кепке с лозунгом Трампа из Овального кабинета
Маск в овальном кабинете. Обложка © X / Elon Musk
Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X необычное фото из Белого дома. На снимке бизнесмен позирует в Овальном кабинете с гигантской красной кепкой на голове. На ней красуется знаменитый лозунг Дональда Трампа «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).
Владелец соцсети X никак не подписал снимок. Также на фото заметны какие-то бумаги, разбросанные на столе президента.
А двумя днями ранее Маск сменил статус на своей странице в X. Миллиардер разместил там надпись «техническая поддержка Белого дома».