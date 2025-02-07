Маск показал, как развлекается в рабочем кабинете Трампа

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X необычное фото из Белого дома. На снимке бизнесмен позирует в Овальном кабинете с гигантской красной кепкой на голове. На ней красуется знаменитый лозунг Дональда Трампа «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).