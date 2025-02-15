Трамп заявил о попытках «разлучить» его с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ стремятся создать конфликт между ним и руководителем ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) Илоном Маском. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News .

«Я вижу это всё время… На самом деле, Илон позвонил мне, он сказал: «Знаете ли, они пытаются разлучить нас». Я сказал: «Без сомнений», — сказал американский лидер.

Хозяин Овального кабинета отметил, что СМИ часто пытались представить как «срочные новости» свои сообщения о том, что он якобы передал управление страной Маску, и даже называли миллиардера президентом в своих статьях. Настоящий лидер США не оценил эти попытки журналистов, отметив, что их работа оставляет желать лучшего. Он также выразил уверенность в том, что американцы понимают истинные намерения изданий, публикующих подобные материалы.