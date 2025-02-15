Трамп заявил о попытках «разлучить» его с Маском
Трамп заявил, что СМИ хотят поссорить его с Илоном Маском
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ стремятся создать конфликт между ним и руководителем ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) Илоном Маском. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Я вижу это всё время… На самом деле, Илон позвонил мне, он сказал: «Знаете ли, они пытаются разлучить нас». Я сказал: «Без сомнений», — сказал американский лидер.
Хозяин Овального кабинета отметил, что СМИ часто пытались представить как «срочные новости» свои сообщения о том, что он якобы передал управление страной Маску, и даже называли миллиардера президентом в своих статьях. Настоящий лидер США не оценил эти попытки журналистов, отметив, что их работа оставляет желать лучшего. Он также выразил уверенность в том, что американцы понимают истинные намерения изданий, публикующих подобные материалы.
Ранее Life.ru рассказывал, что Маск начал ночевать в Белом доме из-за большого количества работы. Бизнесмен планирует усердно трудиться на DOGE, чтобы сократить инфляцию и снизить государственные расходы на два триллиона долларов. Кроме того, он признавался в любви к лидеру Штатов. А накануне стало известно, что на «парочку» подали 14 федеральных исков из-за ряда шагов. В документах говорится, что создатель Тesla незаконно стал вхож в Овальный кабинет, так как официально не получал никаких полномочий в администрации страны.
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