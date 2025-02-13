Илон Маск раскрыл, зачем ночует в Белом доме

Миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск рассказал, что на ночь остаётся в Белом доме. Его слова приводит корреспондент Fox Business Чарльз Гаспарино в соцсети Х.

По его словам, предприниматель намерен посвятить ближайшие четыре месяца работе на посту главы департамента. Цель Маска — сократить инфляцию до 2% и снизить государственные расходы на два триллиона долларов