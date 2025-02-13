Илон Маск раскрыл, зачем ночует в Белом доме
Fox Business: Маск ночует в Белом доме из-за большой нагрузки в DOGE
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Миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск рассказал, что на ночь остаётся в Белом доме. Его слова приводит корреспондент Fox Business Чарльз Гаспарино в соцсети Х.
По его словам, предприниматель намерен посвятить ближайшие четыре месяца работе на посту главы департамента. Цель Маска — сократить инфляцию до 2% и снизить государственные расходы на два триллиона долларов
«Маск сказал, что он так усердно работает над DOGE, что спит в своём кабинете в Белом доме», — пишет журналист.
Ранее Илон Маск назвал американское агентство по оказанию помощи за рубежом USAID преступным гнездом, которую требуется закрыть. По словам основателя SpaceX, ведомство стало «змеиным клубком», приютившим левых радикалов, ненавидящих Штаты. Также Маск утверждает, что USAID пускало деньги американских граждан на финансирование биологического оружия, в частности CoViD-19.