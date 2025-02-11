Нет, «Моей борьбы» там не будет: 9 книг, благодаря которым Илон Маск стал таким мозговитым

Илон Маск любит и умеет читать не только свой сайт X, в прошлом «Твиттер», но и книги. Оказывается, бешеный успех миллиардера в области информационных технологий, автомобильной промышленности и освоения космоса обусловлен не только тем фактом, что его отец владеет изумрудной шахтой в ЮАР, но и правильными книгами. Так что же читает Илон? Рассказываем в материале.

Адам Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов»

Труд Адама Смита мы вынесли на первое место, потому что он единственный представитель классиков в подборке Илона Маска. Фото © Издательство «АСТ» / «Исследование о природе и причинах богатства народов»

Это единственная книга из списка, которая принадлежит классике экономической литературы и была издана до рождения Маска. Как настоящий капиталист, Илон обожает Адама Смита, ведь именно он предложил убрать из рыночной экономики влияние государства. Смит — это один из отцов классической политэкономии. Его перу принадлежит и трудовая теория стоимости, согласно которой стоимость товаров зависит от вложенного в них труда. В программном труде британца «Исследование о природе и причинах богатства народов» появляется знаменитый термин «невидимая рука рынка». Он объясняет гипотетическую ситуацию, когда государство перестаёт вмешиваться в экономику вообще, а та каким-то волшебным образом начинает следить сама за собой и, например, заботиться о пенсионерах.

Раньше одним из ярких примеров такой экономической модели были США, но во времена Обамы там появилась хоть какая-то бесплатная медицина. Кстати, за сто лет до Адама Смита политэкономию развивал Уильям Петти. Помимо трудов по экономике он известен тем, что в 14 лет устроился юнгой на корабль, спустя год сломал ногу, был выписан на берег во Франции и поступил в каннский колледж, так как ему надо было где-то жить, а ещё матрос-подросток знал латынь. Передайте Илону Маску, что Адам Смит не единственный английский классик политэкономии.

Питер Тиль «От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее»

Питер Тиль — один из друзей и инвесторов Илона Маска, приятно, что миллиардер любит читать книги своих «кентов». Фото © «Альпина публишер» / «От нуля к единице»

Жизнь Питера Тиля вряд ли насыщена таким же количеством приключений, как жизнь учёного-экономиста из XVIII века. Но зато Тиль рассказывает нам, как создать стартап. В первую очередь этот персонаж известен как разработчик платёжной системы PayPal. А сейчас попытайтесь не упасть со стула: до PayPal обработкой онлайн-платежей занимался один-единственный банк под названием X. Он не выдержал конкуренции, и компания Тиля банк просто «сожрала». К своим онлайн-платежам клиенты получали доступ по домену x.com, который недавно был выкуплен Маском для ребрендинга соцсети «Твиттер». Видимо, в действиях эксцентричного миллиардера гораздо больше логики, чем мы привыкли думать. По крайней мере, история с банком X теперь выглядит как проявление триумфа над поверженными конкурентами. Более того, Питер Тиль — один из давних друзей Илона. Он инвестировал во множество начинаний южноафриканца, например в электрокары Tesla. Ещё немного — и мы бы поверили в иллюминатов!

Уолтер Айзексон «Стив Джобс»

Биографию Стива Джобса должен знать каждый, даже если он не Илон Маск. Фото © Wikipedia / Albert Watson

Биография покойного Стива Джобса, основателя компании Apple, нравится всем, ибо личность сама по себе легендарная, да и сказку о том, как два парня из гаража начали собирать компьютеры и через пару лет стали миллиардерами, народ очень любит. Плюс ко всему Джобс реально произвёл революцию в индустрии связи и сделал это не один раз. И хотя карманные компьютеры с чувствительным к прикосновениям экраном производились как минимум с 2003 года, но именно айфоны Джобса перекопали ландшафт в мире мобильных телефонов, начисто уничтожив там «биоразнообразие». Кстати, читать биографию Джобса стоит как минимум потому, что в ней развенчивается миф о «простых парнях в гараже»: в 1970-х будущий основатель Apple работал в топовой компании по производству видеоигр Atari, так что ресурсы и связи в индустрии у него на старте были.

Шон Кэрролл «Вселенная. Происхождение жизни, смысл нашего существования и огромный космос»

Шон Кэрролл — астрофизик, которому во Вселенной не хватает смысла. Фото © Wikipedia

Надеемся, это не единственная книга о космосе, которую читал Илон Маск, но мы могли бы посоветовать ему также «Голубую точку» Карла Сагана. Шон Кэрролл — космолог из Калифорнийского университета, завсегдатай проекта коротких лекций TED и доктор по астрофизике. В любимой книге Илона Маска он пытается объяснить смысл существования всего и вся при помощи философии «поэтического натурализма». По его мнению, Вселенная может быть полностью истолкована наукой, поэтому именно его философия может её объяснить. Шон Кэрролл отрицает всё, что не подтверждается современными научными знаниями, например жизнь после смерти, бессмертие души, чудеса и прочие нелюбимые скептиками вещи. Философия как наука Кэрроллу тоже, кажется, безразлична: в этом отношении его труд больше походит на краткий экскурс в 2500-летнюю историю философии, где из всего массива данных были выбраны только те, что автор посчитал особенно интересными.

Наоми Орескес и Эрик Конвей «Торговцы сомнениями»

Книга «Торговцы сомнениями» понравилась Илону Маску неспроста. Фото © Smart Reading / «Торговцы сомнениями»

Если у этой книги есть брат-близнец в киноиндустрии, то это нашумевший фильм «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо, снятый в 2021 году. Эта книга, которая в России издаётся с фотографией парня в маске Гая Фокса на обложке, повествует о том, как продажные учёные годами скрывали правду о глобальном потеплении, опасности ядерного оружия и вреде табака. Такие продажные исследования убили миллионы людей, и большинство смертей приходятся на табачную индустрию. Наказать никого не возможно ни в рамках закона, ни в рамках суда Линча. Такой же книги об использовании конголезского детского труда в цепочке производства автомобилей Tesla, видимо, не будет, пока Маск жив, но почитать было бы интересно.

Стюарт Рассел «Совместимость. Как контролировать искусственный интеллект»

Стюарт Рассел научил Илона Маска тому, как контролировать искусственный интеллект. Фото © «Альпина публишер» / «Совместимость»

Тейлор Свифт и Билли Айлиш могут отдохнуть: главная звезда XXI века — это искусственный интеллект. Все голливудские звёзды в одной подводной лодке, отправляющиеся на дно Марианской впадины, не смогут произвести столько же хайпа, сколько производит любая новость об ИИ. Стюарт Рассел — бакалавр искусств в области физики, докторскую защищал в Стэнфорде, и это сделало его идеальным кандидатом на роль исследователя данного вопроса. Конечно, нейросети угрожают отнять у человечества работу, тем самым уморив нас голодом, сейчас, в 2020-х годах, но самый первый случай превосходства искусственного интеллекта над природным мы могли наблюдать в 1997 году. Тогда Гарри Каспаров проиграл шахматный матч компьютеру. А так Рассел пишет, что для того, чтобы нас всех не убить, ИИ должен учиться альтруизму. То есть разработчики должны программировать его на помощь людям, а не себе самому. Ещё он пишет о том, что от появления роботов в доме в первую очередь выиграют старики и больные.

Макс Тегмарк «Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта»

Макс Тегмарк научил Илона Маска тому, как остаться человеком в эпоху искусственного интеллекта. Фото © Wikipedia / Random House

Если из прошлой книги Илон Маск узнал, как контролировать искусственный интеллект, то из этой он почерпнул нечто для себя неочевидное — как быть человеком. В последнее время многие в Интернете обсуждают концепцию Web 3.0, но «Жизнь 3.0»… Это что-то новенькое. Макс Тегмарк — астрофизик, но тема ИИ его увлекла настолько, что космос отошёл на второй план. Будучи школьником, Макс вместе с другом Магнусом написал программу по типу «Ворда». Она называлась Teddy и работала на древнем шведском компьютере ABC80. То есть Тегмарк — человек из мировой технологической элиты. Любимую книгу Маска учёный выпустил в 2017 году, и в ней он рассказывает, как и положено шведу, о том, как ИИ повлияет на социальную справедливость и как сделать так, чтобы нейросети действительно помогали нам, а не делали нас беднее и несчастнее.

Сэм Харрис «Ложь»

Сэм Харрис говорит, что врать — плохо, а Илон Маск с ним полностью согласен. Фото © «Альпина публишер» / «Ложь»

Книга Сэма Харриса «Ложь» — о том, что врать плохо, причём и по мелочи, и по-крупному. Есть ещё одна книга, где о таком рассказывают, кажется, она называется Библией, но Харрис приводит в доказательство своим словам массивы исследовательских данных. Как и стоило ожидать, в книге феномен лжи препарируется под микроскопом и в итоге становится понятно, что враньё — это оружие, применяя которое можно распрощаться с дружбой и любовью, так что лучше всегда говорить правду. Кстати, мама Сэма Харриса — продюсер шоу «Золотые девочки», а сам он в университете занимался боевыми искусствами и баловался запрещёнными веществами. Как это сочетается, мы не понимаем, зато Сэм Харрис хотя бы не врёт.

Ник Бостром «Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии»

Ник Бостром предупреждает: когда ИИ превзойдёт человеческий интеллект, нам всем может быть очень плохо. Фото © «Искусственный интеллект» / Ник Бостром

Ник Бостром — шведский философ из Оксфорда. Его книга не совсем про сверхразум, она опять про искусственный интеллект. Бостром посвятил большую часть жизни изучению рисков, связанных с развитием ИИ. Таких рисков множество, и некоторые стали сбываться уже сейчас. Конечно, нейросети нас ещё не убивают и в принципе не мстят, даже если мы их напрямую оскорбляем, но вот мошенничество с помощью нейронок уже выходит на новый уровень.

Между тем в книге Бострома обсуждается главная технологическая точка невозврата — появление искусственного интеллекта такой силы, что тот будет превосходить по своему уровню человеческий. Этого ещё не случилось, по крайней мере на момент создания материала, но футурологи ждут данного события из года в год или даже со дня на день. Главная опасность такого сверхразума в том, что им будет невозможно управлять, и, если сверхумная нейронка решит, что человечество пытается ей навредить, последствия будут примерно такими же, как в знаменитой франшизе «Терминатор». Почитайте эту книгу, чтобы узнать возможные пути выхода из такой ситуации.