На вкус и цвет: Россиян научили выбирать качественный сыр

Качественный сыр можно распознать по однородному рисунку на срезе. При выборе продукта высокого качества также важно учитывать его цвет и вкус, рассказала директор экспериментально-производственного центра сыроделия РОСБИОТЕХа Елена Сидорова.

Специалист подчеркнула, что сегодня на российском рынке представлен широкий ассортимент сыров, подходящих для различных кулинарных задач. Однако есть и «молокосодержащие» или «сырные» продукты с растительными добавками. Поэтому для выбора качественного сыра нужно учитывать его внешний вид.

«Корка должна быть ровной, тонкой, без повреждений и тонкого подкоркового слоя. Поверхность сыра должна быть чистой. На разрезе сыр имеет равномерно расположенный рисунок, состоящий из глазков неправильной, угловатой или щелевидной формы — в зависимости от вида сыра», — отметила собеседница URA.ru.