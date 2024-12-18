Россиянам рассказали, как отличить хороший сыр от опасного фальсификата

Сыр славится своими полезными свойствами и необычным вкусом. Однако на прилавках магазинов порой встречается фальсификат. Как распознать плохой продукт, рассказала руководитель Северо-Западной испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных Жанна Баргман.

В первую очередь следует обращать внимание на то, что написано на этикетке товара. Важно, смотреть не только на состав, дату изготовления, но и на пометку «сделано по ГОСТу». Также должна насторожить цена: необходимо понимать, что хороший сыр не будет стоить дёшево.

«Нужно ориентироваться и на цену продукта, потому что сыр, выработанный из натуральных продуктов, не фальсифицированный, должен быть соответствующим по ценовой категории, и это тоже признак его безопасности», — пояснила Баргман в эфире телеканала «Санкт-Петербург».