Россиянам рассказали, как отличить хороший сыр от опасного фальсификата
Эксперт Баргман: Низкая цена может быть признаком некачественного сыра
Сыр славится своими полезными свойствами и необычным вкусом. Однако на прилавках магазинов порой встречается фальсификат. Как распознать плохой продукт, рассказала руководитель Северо-Западной испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных Жанна Баргман.
В первую очередь следует обращать внимание на то, что написано на этикетке товара. Важно, смотреть не только на состав, дату изготовления, но и на пометку «сделано по ГОСТу». Также должна насторожить цена: необходимо понимать, что хороший сыр не будет стоить дёшево.
«Нужно ориентироваться и на цену продукта, потому что сыр, выработанный из натуральных продуктов, не фальсифицированный, должен быть соответствующим по ценовой категории, и это тоже признак его безопасности», — пояснила Баргман в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Она добавила, что фальсификация — это умышленный обман потребителя, поддельный товар, который выдаётся за оригинал. Главная опасность таких продуктов в том, что производители могут нарушать меры безопасности при изготовлении, из-за чего сыр может содержать кишечную палочку и другие патогенные микроорганизмы, вредящие здоровью человека.
Стоит отметить, что в состав хорошего сыра входят молоко и закваски, а наличие сухого молока, пальмового масла и красителей могут указывать на подделку. Конденсат внутри упаковки говорит о нарушении правил хранения. Также сыр должен быть без плесени, тухлого запаха и трещин, корочка продукта должна быть ровной, тонкой, а палитра цветов — от белого до светло-жёлтого.
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