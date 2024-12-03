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3 декабря, 12:00

Соли и химикаты: Диетолог рассказала, кому противопоказан плавленый сыр

Диетолог Соломатина: Нельзя злоупотреблять плавленым сыром при проблемах с ЖКТ

Бутерброд с плавленым сыром является популярным перекусом среди россиян, однако злоупотреблять им не стоит из-за высокого содержания соли, предупредила диетолог Елена Соломатина. По её словам, очень важно обращать внимание на состав продукта.

«Часто в плавленый сыр идёт сырьё не лучшего качества. И ещё часто в него добавляют различного рода вкусовые добавки химического происхождения. Так что смотрим состав и выбираем качественный, с минимальным количеством соли и добавок», — призвала эксперт в интервью радио Sputnik.

По словам медика, для бутерброда с плавленым сыром лучше всего подойдёт цельнозерновой или ржаной хлеб, а дополнить его можно овощами. При этом гипертоникам рекомендуется ограничить потребление плавленых сыров, так как соль задерживает жидкость в организме, из-за чего может подняться давление. Диетолог также настоятельно советует быть осторожными с такими перекусами тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ. Кроме того, при высоком уровне холестерина также следует ограничить потребление плавленого сыра, поскольку он содержит значительное количество жиров, резюмировала Соломатина.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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