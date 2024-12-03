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3 декабря, 11:12

Диабет с вероятностью 100%: Сладкоежек призвали не злоупотреблять мороженым

Эндокринолог Павлова: Регулярное употребление мороженого повышает риск диабета

Регулярное употребление мороженого повышает риск диабета. Если есть каждый день даже по одной порции любимого лакомства, то вы приблизитесь к опасному диагнозу, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Если есть одно мороженое в неделю летом, вряд ли это принесёт большой вред. А если употреблять это лакомство ежедневно, тем более, несколько порций, то это вредно и может увеличить факторы риска», — подчеркнула эксперт в беседе с aif.ru.

По словам врача, даже самая полезная еда в больших количествах может навредить организму. Павлова также отметила, что особенно опасно переедать при морбидном ожирении, когда индекс массы тела больше сорока. В этом случае вероятность развития диабета доходит до 95−100%.

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Ранее Life.ru выяснил, что россияне за год съели рекордные объёмы мороженого. Как оказалось, производство этого лакомства в нашей стране выросло почти на четверть в этом году.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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