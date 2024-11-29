Гастроэнтеролог предупредила о вреде манной каши для диабетиков

Манная каша, которую любят многие россияне, оказалась не такой полезной, как принято считать. Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» развеяла мифы о пользе этой крупы и объяснила, почему она может быть вредна для здоровья.

Манная крупа — это продукт, получаемый из перемолотых зёрен пшеницы. По словам Сухоруковой, в ней содержится не больше витаминов, чем в обычных бутербродах с колбасой. Манка обладает высокой калорийностью (более 300 ккал на 100 грамм сырой крупы) и содержит большое количество крахмала, что делает её опасной для людей, стремящихся поддерживать здоровый вес. Частое употребление такой каши может даже привести к ожирению.

«С осторожностью употреблять продукт следует пожилым людям, у которых часто развивается непереносимость этого белка. Манная каша обладает высоким гликемическим индексом, поэтому противопоказана людям с сахарным диабетом», — рассказала Сухорукова. Из-за высокого гликемического индекса каша резко поднимает уровень глюкозы в крови и не даёт организму длительного насыщения.

У многие манка ассоциируется с детством, потому что её часто предлагали на завтрак в детском саду. Кажется, она должна быть полезной, но её реальная пищевая ценность оставляет желать лучшего. Сухорукова подчёркивает, что употребление этой каши следует ограничивать, особенно если вы заботитесь о своём здоровье и фигуре.

Для сбалансированного питания лучше выбирать другие крупы: например, гречневую, овсяную, полбяную, а также булгур и киноа. Они более питательны, богаты клетчаткой и витаминами. К тому же, их гликемический индекс ниже, чем у манки, поэтому они дают длительное насыщение и больше подходят для людей, страдающих диабетом.