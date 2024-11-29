Россиян предупредили о последствиях новогоднего обжорства

Пищевые излишества во время праздников могут привести к тяжести и вздутию в животе, повышенному газообразованию и болезненным ощущениям в желудке. У людей с хроническими заболеваниями ЖКТ есть риск обострения язвы, гастрита, панкреатита и других заболеваний, сообщила «Газете.ru» Татьяна Топчий, к. м. н., врач-гастроэнтеролог, доцент кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДПРФ.

Для профилактики проблем с пищеварением важно соблюдать умеренность в еде и алкоголе. Пища должна быть сбалансированной, с минимальным содержанием животных жиров, трансжиров и легкоусвояемых углеводов, которые стимулируют выброс инсулина. Топчий советует есть маленькими порциями, особенно в новогоднюю ночь.

Некоторые традиционные блюда, такие как мясо, рыба или птица, лучше сочетать с овощами. Салаты рекомендуется готовить из свежих овощей и заправлять растительным маслом, а майонез — исключить.

Торжественный ужин можно дополнить нежирными сырами и фруктами. Важно пить воду без газа и избегать сладких напитков, газировки и соков — они содержат лишние калории и перегружают пищеварение. Вместо этого полезно готовить домашние лимонады или смузи.

Алкоголь допустим, но в умеренных количествах — не более двух бокалов шампанского или вина. Если после праздников возникли неприятные ощущения, врач рекомендует вернуться к обычному режиму питания, уменьшить порции и сделать разгрузочный день, но не голодать. Также полезно включить в рацион кисломолочные продукты, крупы, лёгкие бульоны и клетчатку.

При риске переедания можно использовать ферментные препараты, такие как «Тримедат» для нормализации работы кишечника, а при гастрите или язве — антисекреторные средства, например, «Маалокс» или «Антарейт». Препараты-сорбенты: «Полисорб» или «Энтеросгель» помогут при отравлениях, а «Регидрон» — при обезвоживании. Тем не менее эти препараты следует использовать только по мере необходимости и не применять заранее в качестве профилактики, если нет хронических заболеваний ЖКТ, заключила Топчий.