Один из крупнейших производителей майонеза в России резко повышает цены перед Новым годом

Один из крупнейших производителей майонеза в России, компания «Эссен Продакшн АГ» (известная брендами «Махеевъ», «Добрая хозяйка» и другими), уведомила ритейлеров о планируемом повышении отпускных цен с 15 декабря 2024 года. Как сообщает «Коммерсантъ», повышение затронет 21 наименование майонеза (на 2,9–10%), четыре вида майонезных соусов (на 5–14,6%) и два типа томатной пасты (на 5–10%).

Газета отмечает, что это уже второе повышение цен за короткий период: ранее, 15 ноября, «Эссен» увеличил цены на 10% на 18 позиций майонеза и два майонезных соуса. Причиной этого шага производитель называет рост закупочных цен на ключевые ингредиенты.

Источник «Коммерсанта» на розничном рынке не исключает, что другие крупные производители могут последовать примеру «Эссена», однако такие изменения, скорее всего, произойдут в январе. По его мнению, перед новогодними праздниками производителям важно сохранить объем продаж.