Более десятка американских штатов подали в суд на Трампа и Маска
ABC News: 14 штатов США подали федеральные иски против Трампа и Маска
Против президента США Дональда Трампа и главы нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска подали 14 федеральных исков. Ведомство обвиняют в безграничной власти и нарушении конституции страны. Об этом сообщает телеканал ABC.
«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», — говорится в иске.
Штаты утверждают, что Маск, обладая такими «широкими полномочиями», не был официально назначен на государственную должность и не прошёл утверждение в сенате. Это нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 «О назначениях» американской конституции. Кроме того, его охарактеризовали как «уполномоченного агента хаоса».
Иск в федеральный суд Вашингтона был подан генеральным прокурором штата Нью-Мексико Раулем Торресом, а также представителями из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев. При этом стоит отметить, что Невада и Вермонт управляются республиканскими губернаторами.
Ранее Life.ru рассказал, что Илон Маск начал ночевать в Белом доме из-за большого количества работы. Бизнесмен планирует усердно работать, чтобы сократить инфляцию до двух процентов и снизить государственные расходы на два триллиона долларов. Работа над DOGE не отпускает предпринимателя и ему приходится оставаться на ночь в своём кабинете.
ТАСС / Zuma