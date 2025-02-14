Более десятка американских штатов подали в суд на Трампа и Маска

Против президента США Дональда Трампа и главы нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска подали 14 федеральных исков. Ведомство обвиняют в безграничной власти и нарушении конституции страны. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», — говорится в иске.

Штаты утверждают, что Маск, обладая такими «широкими полномочиями», не был официально назначен на государственную должность и не прошёл утверждение в сенате. Это нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 «О назначениях» американской конституции. Кроме того, его охарактеризовали как «уполномоченного агента хаоса».

Иск в федеральный суд Вашингтона был подан генеральным прокурором штата Нью-Мексико Раулем Торресом, а также представителями из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев. При этом стоит отметить, что Невада и Вермонт управляются республиканскими губернаторами.