Гигантский синяк появился на руке 78-летнего Трампа, но в Белом доме всё объяснили

Гигантский синяк на тыльной стороне ладони 78-летнего президента США Дональда Трампа, который был замечен во время встречи политика с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, появился из-за частых рукопожатий. Так гематому объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент Трамп — человек из народа. Его приверженность делу непоколебима, и он доказывает это каждый божий день», — цитирует её NBC News.