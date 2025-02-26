Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 04:25

Гигантский синяк появился на руке 78-летнего Трампа, но в Белом доме всё объяснили

Белый дом объяснил гигантский синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями

Синяк заметили на встрече с Макроном. Обложка © X / USA_Polling

Синяк заметили на встрече с Макроном. Обложка © X / USA_Polling

Гигантский синяк на тыльной стороне ладони 78-летнего президента США Дональда Трампа, который был замечен во время встречи политика с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, появился из-за частых рукопожатий. Так гематому объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент Трамп — человек из народа. Его приверженность делу непоколебима, и он доказывает это каждый божий день», — цитирует её NBC News.

«Уже властвует»: Профайлер объяснил, почему Трамп унизил Макрона, положив руку ему на колено
«Уже властвует»: Профайлер объяснил, почему Трамп унизил Макрона, положив руку ему на колено

Напомним, что Макрон и Трамп устроили настоящую борьбу на руках в ходе переговоров в Белом доме. Сначала гость из Европы положил свою ладонь на колено коллеги, а затем попытался помешать ответному жесту со стороны американского лидера.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar