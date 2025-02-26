Гигантский синяк появился на руке 78-летнего Трампа, но в Белом доме всё объяснили
Белый дом объяснил гигантский синяк на руке Трампа частыми рукопожатиями
Синяк заметили на встрече с Макроном. Обложка © X / USA_Polling
Гигантский синяк на тыльной стороне ладони 78-летнего президента США Дональда Трампа, который был замечен во время встречи политика с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, появился из-за частых рукопожатий. Так гематому объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент Трамп — человек из народа. Его приверженность делу непоколебима, и он доказывает это каждый божий день», — цитирует её NBC News.
Напомним, что Макрон и Трамп устроили настоящую борьбу на руках в ходе переговоров в Белом доме. Сначала гость из Европы положил свою ладонь на колено коллеги, а затем попытался помешать ответному жесту со стороны американского лидера.