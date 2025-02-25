«Уже властвует»: Профайлер объяснил, почему Трамп унизил Макрона, положив руку ему на колено

Больше интереса, чем итоги встречи президентов США и Франции, в СМИ и соцсетях вызвали их прикосновения во время беседы. Так, сначала Эмманюэль Макрон прикоснулся к колену Дональда Трампа, а затем глава Белого дома сделал то же. Профайлер Илья Анищенко специально для Life.ru проанализировал, о чём говорят эти жесты.

В первом случае Макрон дотронулся до колена Трампа, когда американский лидер пошутил. По словам эксперта, так президент Франции хвалит шутку, соглашается, как бы говоря: «Ты такой классный парень». Это похоже на жест, когда хлопают по плечу.

После того как Макрон потрогал коленку, он ещё закинул голову наверх, как бы показывая, что Трамп такой классный и замечательный. То есть он пытается здесь выглядеть лучше и выше, чем он есть. Плюс здесь ещё используется классическая подстройка по жестам. Я думаю, что Макрон копирует Трампа: он так же сидит, расставив ноги, чуть-чуть наклонившись вперёд на край стула. Это классический приём подстройки, наведения раппорта, копирования жестикуляции собеседника. Илья Анищенко Профайлер

Однако ответное движение Трампа, схватившего Макрона за коленку, сквозит покровительством. В этот момент президент Франции что-то говорил, жестикулировал, когда американский лидер его прервал.

«Здесь, получается, было не присоединение, а покровительство. Трамп как бы показывал: «Я главный, вот ваш язык». Это была демонстрация главенства. Он не убирает руку, а прямо кладёт и давит ею очень сильно. Макрон сначала пытается схватиться, а потом начинает убирать руку. В данном случае Макрон понимает, что Трамп уже властвует над ним. Ситуация похожа, но значения разные», — добавил профайлер.