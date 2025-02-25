Унижения продолжаются: Трамп не потрудился выделить Макрону место за столом
Daily Express: Трамп унизил Макрона, усадив у края своего стола на саммите G7
Во время встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Белом доме Дональд Трамп посадил его у края своего стола в Овальном кабинете. Это случилось во время видеоконференции лидеров стран Группы семи (G7), сообщает New York Post.
Кадр из видео © x.com/ officialrnintel/ Daily Mail
Трамп расположил Макрона справа от себя, а вице-президента США Джей Ди Вэнса — слева. В подобных ситуациях обычно лидеры стран сидят за круглым столом, поэтому такое размещение Макрона было воспринято как нарушение протокольных норм. Газета Daily Express отметила, что американский президент в очередной раз «унизил» своего французского коллегу.
Напомним, что накануне Макрон прибыл на переговоры с Трампом. Французского лидера около Белого дома никто не встретил. На встрече с главой Соединённых президент Франции планировал представить план развёртывания воинского контингента Европы на Украине.
Kandinsky 3.1 / Life.ru