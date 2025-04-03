В России назвали Трампа «царём горы» из-за торговой войны всему миру, кроме Москвы и Минска

Введение президентом США Дональдом Трампом взаимных пошли на импортную продукцию из 185 государств стали кульминацией однополярного мира. С помощью таких введений Америка пытается утвердить себя в роли «царя горы», заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в своем Telegram-канале.

«Это кульминация однополярности, где на том самом полюсе пытаются в качестве «царя горы» единолично утвердиться США, сбрасывая к подножию и союзников по прежде «коллективному» Западу, и просто торговых партнёров. Народ безмолвствует. Шоу продолжается», — пишет Косачёв.