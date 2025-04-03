В России назвали Трампа «царём горы» из-за торговой войны всему миру, кроме Москвы и Минска
Сенатор Косачёв: Введение импортных пошлин США стало кульминацией однополярности
Введение президентом США Дональдом Трампом взаимных пошли на импортную продукцию из 185 государств стали кульминацией однополярного мира. С помощью таких введений Америка пытается утвердить себя в роли «царя горы», заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в своем Telegram-канале.
«Это кульминация однополярности, где на том самом полюсе пытаются в качестве «царя горы» единолично утвердиться США, сбрасывая к подножию и союзников по прежде «коллективному» Западу, и просто торговых партнёров. Народ безмолвствует. Шоу продолжается», — пишет Косачёв.
Он подчеркнул, что если бы мир выбрал путь завершения холодной войны, то всё могло бы сложиться совершенно иначе. Сейчас же именно беззаконие мира, «основанного на правилах однополярности», стало причиной нынешних хаотичных, произвольных и непредсказуемых реалий.
2 апреля Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин на импортируемые товары. Он представил таблицу с действующими тарифами для 185 стран, которую назвал «Декларацией экономической независимости». В списке государств, на которые распространяются новые пошлины, нет России и Белоруссии из-за отсутствия торговых отношений между государствами. Украина же включена в этот перечень и облагается базовой ставкой в 10%.
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