«Мир в зоне турбулентности»: Раду лихорадит от забвения Украины из-за страшного шага Трампа

Таможенные пошлины, которые президент США Дональд Трамп вводит на импортные товары из 185 стран мира, заставляют другие страны отвлечься от проблем Украины. Для Киева это не сулит ничего хорошего, заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко у себя в соцсетях.

«Мир вошёл в зону страшной турбулентности. К сожалению, это [введение пошлин] отвлекает внимание от войны и плохо для Украины», — написала нардеп.

Другой депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что пошлины негативно скажутся на украинской экономике, однако это всё ещё не так страшно, как то, что Белый дом уготовил другим странам. По его словам, Украина поставляет в США товаров на сумму чуть менее миллиарда долларов. Это составляет 2% от всего экспорта страны. В свою очередь, Штаты завозят туда продукции почти на 3 млрд долларов — впятеро больше.

«Поэтому мы получили «лайт» тариф всего в 10%. Поэтому (для Украины это) не катастрофа, особенно когда для других условия хуже», — написал парламентарий.