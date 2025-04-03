«Мир в зоне турбулентности»: Раду лихорадит от забвения Украины из-за страшного шага Трампа
Депутаты Рады заявили, что новые пошлины Трампа отвлекут мир от проблем Украины
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Таможенные пошлины, которые президент США Дональд Трамп вводит на импортные товары из 185 стран мира, заставляют другие страны отвлечься от проблем Украины. Для Киева это не сулит ничего хорошего, заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко у себя в соцсетях.
«Мир вошёл в зону страшной турбулентности. К сожалению, это [введение пошлин] отвлекает внимание от войны и плохо для Украины», — написала нардеп.
Другой депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что пошлины негативно скажутся на украинской экономике, однако это всё ещё не так страшно, как то, что Белый дом уготовил другим странам. По его словам, Украина поставляет в США товаров на сумму чуть менее миллиарда долларов. Это составляет 2% от всего экспорта страны. В свою очередь, Штаты завозят туда продукции почти на 3 млрд долларов — впятеро больше.
«Поэтому мы получили «лайт» тариф всего в 10%. Поэтому (для Украины это) не катастрофа, особенно когда для других условия хуже», — написал парламентарий.
Он добавил, что в основном США покупали у Украины металлургическую продукцию, но 25% пошлины на сталь и алюминий Америка ввела ещё в марте.
Напомним, что с 3 апреля США вводят пошлины на импорт автомобилей в размере 25%. Но ещё большую шумиху подняло заявление Трампа, что налогом в 10% будут облагаться абсолютно все товары, которые ввозятся в Америку. Европе такие выкрутасы американского президента, конечно, не понравились. Там считают, что от этого пострадает вся мировая экономика, а глава ЕК фон дер Ляйен пообещала дать «мощный ответ». Проучить Штаты обещают и в Испании, но пока европейские политики ограничиваются лишь словами.