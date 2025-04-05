Китай отказался продавать TikTok из-за пошлин Трампа

Сделка по продаже американских активов TikTok была приостановлена после того, как Китай дал понять, что не даст согласия на неё в свете решения президента США Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом сообщает Reuters.

Один из источников издания пояснил, что планировалось выделение активов TikTok в отдельную компанию, которая должна была бы находиться в США и в основном принадлежать американским инвесторам, в то время как китайская компания ByteDance, владелец TikTok, получила бы менее 20% акций. По данным агентства, такая сделка была одобрена инвесторами, ByteDance и правительством США.