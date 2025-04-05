Китай отказался продавать TikTok из-за пошлин Трампа
Сделка по продаже американских активов TikTok была приостановлена после того, как Китай дал понять, что не даст согласия на неё в свете решения президента США Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом сообщает Reuters.
Один из источников издания пояснил, что планировалось выделение активов TikTok в отдельную компанию, которая должна была бы находиться в США и в основном принадлежать американским инвесторам, в то время как китайская компания ByteDance, владелец TikTok, получила бы менее 20% акций. По данным агентства, такая сделка была одобрена инвесторами, ByteDance и правительством США.
Ранее Life.ru писал, что Трамп вновь увеличил срок действия TikTok в США на 75 дней. В посте на своей платформе Truth Social он объяснил это решением тем, что его администрация активно работает над спасением приложения. Президент Штатов также выразил надежду на успешное завершение переговоров с Китаем.
Напомним, 2 апреля Трамп ввёл новую систему пошлин на импорт. Теперь ставка составляет 10% на все импортируемые товары, но для некоторых стран она ещё больше. Так, 34% теперь должен платить Китай. Пекин в «ответку» обложил весь импорт из США пошлинами в 34%.
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