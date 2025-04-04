Трамп вновь спас TikTok, продлив его работу в США
Дональд Трамп продлил работу TikTok в США ещё на 75 дней
Дональд Трамп продлил работу TikTok в США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mamun_Sheikh
Американский президент Дональд Трамп вновь продлил срок работы TikTok в США на 75 дней. Как он написал в своей соцсети Truth Social, это произошло из-за усердной работы по спасению сервиса его администрацией. Лидер Белого дома выразил надежду на заключение сделки с Китаем по работе приложения.
Ранее Трамп также отсрочил блокировку приложения на 75 дней в январе, когда только вступил в должность. Тогда он заявил, что США должны владеть 50% акций TikTok. Соглашение с китайской компанией ByteDance должны были подписать до 5 апреля. В противном случае сервис грозились снова заблокировать.
Трамп отметил, что на TikTok имеется «много покупателей». Если продажа произойдёт успешно, Штаты смогут смягчить торговые пошлины в отношении Китая. Обсуждения сделки ведутся примерно год.
Напомним, 19 января TikTok временно приостановил свою деятельность в США. Но после обещания Трампа отсрочить блокировку приложение возобновило работу.