Трамп вновь спас TikTok, продлив его работу в США

Американский президент Дональд Трамп вновь продлил срок работы TikTok в США на 75 дней. Как он написал в своей соцсети Truth Social, это произошло из-за усердной работы по спасению сервиса его администрацией. Лидер Белого дома выразил надежду на заключение сделки с Китаем по работе приложения.

Ранее Трамп также отсрочил блокировку приложения на 75 дней в январе, когда только вступил в должность. Тогда он заявил, что США должны владеть 50% акций TikTok. Соглашение с китайской компанией ByteDance должны были подписать до 5 апреля. В противном случае сервис грозились снова заблокировать.