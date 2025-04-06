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6 апреля, 14:26

Белый дом: Более 50 стран запросили переговоры по урегулированию новых пошлин

В Белом доме сообщили, что более 50 стран запросили переговоры по урегулированию новых пошлин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

В Белом доме сообщили, что более 50 стран запросили переговоры по урегулированию новых пошлин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что более 50 стран запросили переговоры с США по урегулированию новых пошлин. Заявление политика опубликовал телеканал ABC.

«Более 50 стран пытаются договориться с президентом о таком статусе», — сказал он.

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Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о пошлине в 10% на весь импорт и анонсировал эру процветания США. Базовая ставка составила 10%, для некоторых стран — более 30%. Россия не попала под новые пошлины, поскольку Москва и Вашингтон ведут переговоры. В Белом доме считают, что выносить вопрос пошлин во время попыток достичь мира было бы контрпродуктивно.

Алена Пенчугина
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