Белый дом: Более 50 стран запросили переговоры по урегулированию новых пошлин
В Белом доме сообщили, что более 50 стран запросили переговоры по урегулированию новых пошлин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что более 50 стран запросили переговоры с США по урегулированию новых пошлин. Заявление политика опубликовал телеканал ABC.
«Более 50 стран пытаются договориться с президентом о таком статусе», — сказал он.
Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о пошлине в 10% на весь импорт и анонсировал эру процветания США. Базовая ставка составила 10%, для некоторых стран — более 30%. Россия не попала под новые пошлины, поскольку Москва и Вашингтон ведут переговоры. В Белом доме считают, что выносить вопрос пошлин во время попыток достичь мира было бы контрпродуктивно.