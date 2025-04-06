Белый дом: Более 50 стран запросили переговоры по урегулированию новых пошлин

Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о пошлине в 10% на весь импорт и анонсировал эру процветания США. Базовая ставка составила 10%, для некоторых стран — более 30%. Россия не попала под новые пошлины, поскольку Москва и Вашингтон ведут переговоры. В Белом доме считают, что выносить вопрос пошлин во время попыток достичь мира было бы контрпродуктивно.