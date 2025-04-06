Белый дом объяснил отсутствие новых пошлин для России

Россия не была включена в список стран, против которых США ввели пошлины, поскольку Вашингтон и Москва ведут переговоры. Об этом журналистам сообщил глава экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

«Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране», — сказал он в интервью телеканалу ABC.

Представитель Белого дома отметил, что речь идёт о сохранении жизней, которые стороны теряют в конфликте, и поэтому выносить вопрос пошлин во время попыток достичь мира было бы контрпродуктивно.