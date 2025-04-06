Белый дом объяснил отсутствие новых пошлин для России
Белый дом: РФ не попала под новые пошлины США, поскольку идут переговоры
Здание Капитолия США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maglara
Россия не была включена в список стран, против которых США ввели пошлины, поскольку Вашингтон и Москва ведут переговоры. Об этом журналистам сообщил глава экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.
«Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране», — сказал он в интервью телеканалу ABC.
Представитель Белого дома отметил, что речь идёт о сохранении жизней, которые стороны теряют в конфликте, и поэтому выносить вопрос пошлин во время попыток достичь мира было бы контрпродуктивно.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых таможенных пошлин на импортируемые товары, представив таблицу с тарифами под названием «Декларация экономической независимости». Базовая ставка составила 10%, для некоторых стран — более 30%. России, к слову, в списке не оказалось. По мнению американского лидера, введение пошлин станет декларацией экономической независимости США и позволит использовать значительные средства для выплаты государственного долга.