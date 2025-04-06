Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 03:41

Маск поддержал зону свободной торговли США с ЕС вопреки пошлинам Трампа

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск призвал к отмене пошлин между Европой и Соединёнными Штатами. Об этом он сказал в видеообращении на Федеральном конгрессе Лиги во Флоренции. Заявление прозвучало на фоне введённых президентом Дональдом Трампом торговых пошлин со станами Европейского союза.

«Что касается пошлин, то в конечном итоге я надеюсь, что будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и Соединённые Штаты должны перейти к ситуации с нулевыми пошлинами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой»,сказал Маск.

Кремль готовит план для защиты России от «мирового ‎шторма» из-за пошлин Трампа
Кремль готовит план для защиты России от «мирового ‎шторма» из-за пошлин Трампа

Предприниматель также добавил, что выступает за свободу передвижения между США и Европой. По его словам, этот совет он дал Дональду Трампу.

Напомним, 2 апреля Трамп сообщил о введении новых таможенных пошлин на импортируемые товары, представив таблицу с тарифами под названием «Декларация экономической независимости». Базовая ставка составила 10%, для некоторых стран — более 30%.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Илон Маск
  • Дональд Трамп
  • Новости экономики
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar