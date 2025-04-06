Маск поддержал зону свободной торговли США с ЕС вопреки пошлинам Трампа

Илон Маск призвал к отмене пошлин между Европой и Соединёнными Штатами. Об этом он сказал в видеообращении на Федеральном конгрессе Лиги во Флоренции. Заявление прозвучало на фоне введённых президентом Дональдом Трампом торговых пошлин со станами Европейского союза.

«Что касается пошлин, то в конечном итоге я надеюсь, что будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и Соединённые Штаты должны перейти к ситуации с нулевыми пошлинами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», — сказал Маск.

Предприниматель также добавил, что выступает за свободу передвижения между США и Европой. По его словам, этот совет он дал Дональду Трампу.