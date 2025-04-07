«Подорожает всё»: Эксперты рассказали Life.ru, как экономическая война США отразится на россиянах
Аналитик Разуваев: Повышение тарифов США приведёт к росту цен на товары
Российские и американские купюры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov
Некоторые эксперты предупреждают о риске повторения экономического кризиса 2008 года в связи с повышением американских пошлин на импорт. Аналитик Александр Разуваев в беседе с Life.ru отметил, что в отличие от предыдущего кризиса, когда Россия располагала значительными резервами и не находилась под санкционным давлением, сейчас ситуация для страны выглядит более сложной и непредсказуемой, особенно в условиях потенциальной экономической конфронтации с США.
Аналитик отметил текущее снижение курса рубля и увеличение инфляции. Он прогнозирует дальнейший рост курса доллара и советует россиянам рассмотреть возможность его приобретения в качестве защиты от обесценивания сбережений. Кроме того, эксперт рекомендует создать финансовый резерв для смягчения последствий роста цен и экономической нестабильности.
Турбулентность очень большая будет. Подорожает всё, понятное дело, в том числе серый импорт. Я не думаю, по разным причинам, причём по политическим, что будут санкции против нашей нефти. В любом случае 4 млн баррелей в сутки — это очень хорошая вещь. <...> И, естественно, рост тарифов всегда влечёт повышение цен, поэтому в понижение цен я особо не верю.
В свою очередь, экономист Александр Дудчак в беседе с Life.ru отметил, что российская экономика приспособилась к трудностям, возникшим в результате действий США и Европы. Он также предположил, что, несмотря на общую экономическую нестабильность, цены на некоторые товары в России могут снизиться.
«Есть объективность надежд, но если их проблемы с торговлей и товары, поставляемые в Штаты из других стран, встречают такие барьеры, то они будут искать другие рынки. Но на других рынках им придётся тоже сталкиваться с конкуренцией. Поэтому можно рассчитывать на определённое снижение цен на товары», — заявил экономист.
Специалист предостерёг от излишнего оптимизма, особенно в отношении перспектив сотрудничества с Европой. При этом он отметил, что ситуация с американскими пошлинами, будучи глобальной проблемой, может создать для России благоприятные возможности.
Напомним, что 2 апреля американский президент объявил о введении новой системы пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё выше. После этого более полусотни государств запросили переговоры с Вашингтоном. К слову, Москва не попала под пошлины, так как сейчас она ведёт переговоры с США. При этом аналитики нашли математическую ошибку в формуле республиканца для новых пошлин.