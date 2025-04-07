«Подорожает всё»: Эксперты рассказали Life.ru, как экономическая война США отразится на россиянах

Некоторые эксперты предупреждают о риске повторения экономического кризиса 2008 года в связи с повышением американских пошлин на импорт. Аналитик Александр Разуваев в беседе с Life.ru отметил, что в отличие от предыдущего кризиса, когда Россия располагала значительными резервами и не находилась под санкционным давлением, сейчас ситуация для страны выглядит более сложной и непредсказуемой, особенно в условиях потенциальной экономической конфронтации с США.

Аналитик отметил текущее снижение курса рубля и увеличение инфляции. Он прогнозирует дальнейший рост курса доллара и советует россиянам рассмотреть возможность его приобретения в качестве защиты от обесценивания сбережений. Кроме того, эксперт рекомендует создать финансовый резерв для смягчения последствий роста цен и экономической нестабильности.

Турбулентность очень большая будет. Подорожает всё, понятное дело, в том числе серый импорт. Я не думаю, по разным причинам, причём по политическим, что будут санкции против нашей нефти. В любом случае 4 млн баррелей в сутки — это очень хорошая вещь. <...> И, естественно, рост тарифов всегда влечёт повышение цен, поэтому в понижение цен я особо не верю. Александр Разуваев Аналитик

В свою очередь, экономист Александр Дудчак в беседе с Life.ru отметил, что российская экономика приспособилась к трудностям, возникшим в результате действий США и Европы. Он также предположил, что, несмотря на общую экономическую нестабильность, цены на некоторые товары в России могут снизиться.

«Есть объективность надежд, но если их проблемы с торговлей и товары, поставляемые в Штаты из других стран, встречают такие барьеры, то они будут искать другие рынки. Но на других рынках им придётся тоже сталкиваться с конкуренцией. Поэтому можно рассчитывать на определённое снижение цен на товары», — заявил экономист.