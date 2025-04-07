«Нужен тайм-аут»: Один из самых богатых людей мира призвал Трампа повременить с пошлинами

Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман предложил президенту США Дональду Трампу на 90 дней отложить введение пошлин. По его словам, такая мера необходима для «более мягкого» урегулирования экономических разногласий с миром.

«У президента есть возможность взять 90-дневный тайм-аут, провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договорённости, а также привлечь триллионы долларов новых инвестиций в нашу страну», — написал предприниматель в соцсети X.

Хотя Экман признал обоснованность претензий республиканца к несправедливым торговым практикам иностранных государств, он выразил обеспокоенность по поводу жесткости ответных мер. По мнению миллиардера, такая резкая реакция подорвала доверие к США как к предсказуемому и стабильному экономическому партнёру.