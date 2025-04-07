«Нужен тайм-аут»: Один из самых богатых людей мира призвал Трампа повременить с пошлинами
Миллиардер из США Экман призвал Трампа заморозить введение пошлин на 90 дней
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман предложил президенту США Дональду Трампу на 90 дней отложить введение пошлин. По его словам, такая мера необходима для «более мягкого» урегулирования экономических разногласий с миром.
«У президента есть возможность взять 90-дневный тайм-аут, провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договорённости, а также привлечь триллионы долларов новых инвестиций в нашу страну», — написал предприниматель в соцсети X.
Хотя Экман признал обоснованность претензий республиканца к несправедливым торговым практикам иностранных государств, он выразил обеспокоенность по поводу жесткости ответных мер. По мнению миллиардера, такая резкая реакция подорвала доверие к США как к предсказуемому и стабильному экономическому партнёру.
Если Трамп не откажется от планов по введению пошлин к 9 апреля, то, по мнению бизнесмена, американскую экономику ждут серьёзные негативные последствия, сравнимые с «экономической ядерной зимой». Экман также считает, что действия главы Белого дома подрывают его доверие среди бизнес-лидеров во всём мире.
Напомним, что 2 апреля американский президент объявил о введении новой системы пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё выше. После этого более полусотни государств запросили переговоры с Вашингтоном. К слову, Москва не попала под пошлины, так как сейчас она ведёт переговоры с США. При этом аналитики нашли математическую ошибку в формуле республиканца для новых пошлин.