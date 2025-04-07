Трамп: Лидеры Европы и Азии «умирают от желания» договориться с США о пошлинах
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о переговорах с европейскими и азиатскими коллегами по вопросу новых таможенных пошлин. По словам главы государства, иностранные державы крайне заинтересованы в заключении соглашений с США.
«Я разговаривал со многими европейскими и азиатскими [лидерами]. Они умирают от желания [заключить торговую] сделку», — заявил Трамп пресс-пулу Белого дома на борту президентского борта.