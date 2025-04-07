Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 апреля, 00:11

Трамп: Лидеры Европы и Азии «умирают от желания» договориться с США о пошлинах

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о переговорах с европейскими и азиатскими коллегами по вопросу новых таможенных пошлин. По словам главы государства, иностранные державы крайне заинтересованы в заключении соглашений с США.

«Я разговаривал со многими европейскими и азиатскими [лидерами]. Они умирают от желания [заключить торговую] сделку», — заявил Трамп пресс-пулу Белого дома на борту президентского борта.

«Тарифы сильно завышены»: Аналитики нашли ошибку в формуле Трампа для новых пошлин
«Тарифы сильно завышены»: Аналитики нашли ошибку в формуле Трампа для новых пошлин

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении новой системы пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё выше. После этого более полусотни государств запросили переговоры с Вашингтоном.

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • ЕС
  • Азия
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar