Отмена пошлин в обмен на торговый баланс: Трамп выдвинул Китаю ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение нового торгового соглашения с Китаем напрямую зависит от решения проблемы торгового дисбаланса между державами. Об этом политик сообщил во время беседы с журналистами.

«Нам необходимо разобраться с торговым дефицитом с Китаем. Мы теряем в пользу КНР сотни миллиардов долларов. Пока мы не решим данную проблему, я не буду заключать сделку», — заявил Трамп.