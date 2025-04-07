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7 апреля, 03:05

Отмена пошлин в обмен на торговый баланс: Трамп выдвинул Китаю ультиматум

Трамп: США не заключат сделку с Китаем по пошлинам, пока есть торговый дисбаланс

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение нового торгового соглашения с Китаем напрямую зависит от решения проблемы торгового дисбаланса между державами. Об этом политик сообщил во время беседы с журналистами.

«Нам необходимо разобраться с торговым дефицитом с Китаем. Мы теряем в пользу КНР сотни миллиардов долларов. Пока мы не решим данную проблему, я не буду заключать сделку», — заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, якобы Поднебесная несёт большой урон американской экономике.

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Трамп: Лидеры Европы и Азии «умирают от желания» договориться с США о пошлинах

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввёл новую систему пошлин на импорт. Основная ставка составила 10%, но для китайских товаров установлен тариф в 34%. Пекин в ответ обложил весь импорт из США зеркальными пошлинами.

Антон Голыбин
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