США установили 104-процентную пошлину на товары из Китая

Власти США повысили импортные пошлины на китайскую продукцию до 104%. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

«Дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19.00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры», — говорится в публикации.