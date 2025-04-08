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Регион
8 апреля, 16:58

США установили 104-процентную пошлину на товары из Китая

Fox News: США повысили импортные пошлины на китайскую продукцию до 104%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / crystal51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / crystal51

Власти США повысили импортные пошлины на китайскую продукцию до 104%. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

«Дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19.00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры», — говорится в публикации.

По информации телеканала, с завтрашнего дня, 9 апреля, начнет действовать дополнительный тариф.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю ещё большими пошлинами в случае, если Поднебесная не отменит зеркальные тарифы в 34%. Он выдвинул Пекину ультиматум: требования Вашингтона должны быть исполнены до 8 апреля. В КНР же заявили, что не станут терпеть тарифный «шантаж» со стороны Соединённых Штатов.


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Наталья Демьянова
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