США установили 104-процентную пошлину на товары из Китая
Fox News: США повысили импортные пошлины на китайскую продукцию до 104%
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Власти США повысили импортные пошлины на китайскую продукцию до 104%. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.
«Дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19.00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры», — говорится в публикации.
По информации телеканала, с завтрашнего дня, 9 апреля, начнет действовать дополнительный тариф.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю ещё большими пошлинами в случае, если Поднебесная не отменит зеркальные тарифы в 34%. Он выдвинул Пекину ультиматум: требования Вашингтона должны быть исполнены до 8 апреля. В КНР же заявили, что не станут терпеть тарифный «шантаж» со стороны Соединённых Штатов.