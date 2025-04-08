Китай «отфутболил» тарифный ультиматум Трампа
Китай отказался мириться с тарифным «шантажом» Трампа
Китайский флаг перед правительственным зданием. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Samuel Borges Photography
Китай не станет терпеть тарифный «шантаж» со стороны Соединённых Штатов. Если Вашингтон не свернёт с этого курса и продолжит наращивать давление, Пекин будет давать соразмерные ответы «до самого конца», сообщили в Минкоммерции Поднебесной.
«Соединённые Штаты угрожают повысить тарифы в отношении Китая — это повторная ошибка, которая в очередной раз обнажает шантажистскую суть американской стороны, с чем Китай никогда не смирится», — говорится в официальном сообщении.
В завершение в ведомстве напомнили, что в торговой войне не будет победителей. Давление и угрозы — не лучшая стратегия для ведения дел с Китаем, добавили в Минкоммерции, призвав США немедленно скорректировать односторонние тарифы и прекратить давление на КНР.
Ранее Дональд Трамп пригрозил Китаю ещё большими пошлинами в случае, если Поднебесная не отменит зеркальные тарифы в 34%. Он выдвинул Пекину ультиматум: требования Вашингтона должны быть исполнены до 8 апреля.