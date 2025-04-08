Трампу обрывают телефон с предложениями о выгодной сделке

Администрация президента США получает большое количество запросов от различных стран, заинтересованных в заключении торговых соглашений. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Дональд Трамп поручил своей команде рассмотреть возможность заключения отдельных соглашений с каждой заинтересованной страной.

Несмотря на высокие импортные тарифы на китайские товары, достигающие 104%, США сигнализируют о готовности к значительному смягчению условий, если Пекин проявит инициативу и начнёт переговоры с американским руководством по вопросу пошлин.

«Взаимные тарифы, которые будут продолжать действовать по мере обсуждения и заключения этих сделок, принесут США триллионы долларов дохода», — подчеркнула Левитт в ходе брифинга.