Трампу обрывают телефон с предложениями о выгодной сделке
Белый дом: Телефон Трампа разрывается от предложений о выгодной сделке
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Администрация президента США получает большое количество запросов от различных стран, заинтересованных в заключении торговых соглашений. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Дональд Трамп поручил своей команде рассмотреть возможность заключения отдельных соглашений с каждой заинтересованной страной.
Несмотря на высокие импортные тарифы на китайские товары, достигающие 104%, США сигнализируют о готовности к значительному смягчению условий, если Пекин проявит инициативу и начнёт переговоры с американским руководством по вопросу пошлин.
«Взаимные тарифы, которые будут продолжать действовать по мере обсуждения и заключения этих сделок, принесут США триллионы долларов дохода», — подчеркнула Левитт в ходе брифинга.
Она объяснила сохраняющуюся популярность телефонных переговоров и обеспокоенность стран из-за торговых пошлин тем, что мировая экономика сильно зависит от Соединённых Штатов и их рынков. Она отметила, что Трамп обладает значительным влиянием, поскольку возглавляет «самую сильную экономику и страну в мире».
Напомним, что 2 апреля американский президент объявил о введении новой системы пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё выше. После этого более полусотни государств запросили переговоры с Вашингтоном. К слову, Москва не попала под пошлины, так как сейчас она ведёт переговоры с США. При этом аналитики нашли математическую ошибку в формуле республиканца для новых пошлин.